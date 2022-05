1 Maggio, al Concertone tutti pazzi per ‘Willchair’

(Adnkronos) – Tutti pazzi per ‘Willchair’ al Concertone del primo maggio che quest’anno è tornato in Piazza San Giovanni con una line up composta da grandi artisti di diverse generazioni. Dal coconduttore Bugo ad Enrico Ruggeri, dai Coma_Cose a Valerio Lundini, tanti dei protagonisti hanno voluto sedersi sulla sedia di design realizzata dal designer Derek Castiglioni a partire dal riciclo di una sedia a rotelle. Progetto che fa parte di una campagna di sensibilizzazione sulla lotta alla sclerosi multipla, realizzata da Novartis in collaborazione con AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus.