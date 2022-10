1000 Miglia, la corsa sarà affiancata da tre eventi collaterali

(Adnkronos) – Anche la 1000 Miglia 2023 verrà affiancata da tre eventi collaterali: 1000 Miglia Green, auto ad alimentazione alternativa, 1000 Miglia Experience, Supercar moderne, e Ferrari Tribute, omaggio della casa di Maranello alla 1000 Miglia. Dal 18 al 23 Ottobre avrà luogo la terza edizione del Warm Up USA, un format ideato per preparare gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della 1000 Miglia. A una prima giornata in circuito di training sulle tecniche delle prove di regolarità, seguiranno tre giorni di gara con arrivo e premiazioni presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, D.C. .

Dal 4 all’8 dicembre si terrà la 1000 Miglia Experience UAE: 1.600 km riservati a sole 100 auto che in quattro giorni attraverseranno i sette Emirati, con partenza da Dubai e arrivo ad Abu Dhabi. La Coppa delle Alpi 2023, competizione invernale di regolarità per auto storiche, si svolgerà dall’1 al 4 Marzo: circa 1.000 km tra le Dolomiti e le località alpine di Italia, Austria e Svizzera. La prima giornata di gara vedrà lo svolgimento del Trofeo Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, disputato lungo le vie del centro di Brescia; in seguito le auto raggiungeranno Tirano per il via della prima tappa che supererà passi e valichi nella spettacolare cornice della notte alpina. Nelle giornate successive verranno superate le vette di Svizzera e Austria per concludere la gara a Bormio con l’arrivo e la cerimonia di premiazione finale.

Le iscrizioni saranno aperte dal 13 Ottobre al 13 Gennaio 2023. Saranno ammesse le auto costruite fino a tutto il 1990; gli esemplari costruiti entro il 1965 competeranno per il Campionato Italiano Grandi Eventi. Il vincitore assoluto e del prologo di Brescia riceveranno garanzia di accettazione alla 1000 Miglia 2024. Auto storiche dal 31 Marzo al 2 Aprile tra le strade di Sorrento: un percorso in grado di andare oltre i classici tracciati della 1000 Miglia. Tre giorni di guida nello scenario mozzafiato del Golfo di Sorrento per apprezzare le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo. 1000 Miglia Warm Up CH, prevedrà un weekend a fine aprile di training, prove e una gara conclusiva in perfetto stile 1000 Miglia nella regione svizzera del Ticino meridionale.