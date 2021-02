Boxe: Tyson Fury paparazzato lontano dalla sua forma fisica

Un Tyson Fury dall’aspetto flaccido ha svelato il suo fisico a forma di pera venerdì facendo un tuffo nel mare gelido prima del suo presunto combattimento di giugno contro Anthony Joshua.

È stato preoccupante osservare il triste stato di salute di Fury, poiché sembra essere completamente fuori allenamento.

Mentre il campione dei pesi massimi IBF / WBA / WBO Joshua (24-1, 22 KO) si è allenato duramente ogni giorno, sembra che Fury sia stato impegnato al tavolo della cucina.

Sembrerebbe che Fury non sia mentalmente pronto al 100% ad affrontare Joshua a giugno o in qualsiasi momento.

Da parte sua Bob Arum chiede silenzio stampa sul match: “Sì, sono d’accordo”, ha detto Bob Arum di Top Rank a iFL TV quando gli è stato chiesto se avesse chiamato Hearn per dirgli di smetterla di parlare dell’incontro tra Fury vs Joshua con i media”.

“C’è una disposizione nell’accordo in base alla quale i partecipanti non ne parleranno fino a quando l’accordo non sarà concluso e ci sarà un annuncio congiunto. Intendiamo aderire a questo, e so che la stessa gente di Eddie lo ha rimproverato per averlo già violato.

“Eddie deve stare zitto finché questo accordo non sarà finalmente concluso. Stiamo facendo grandi progressi. Ha dei professionisti che lo rappresentano dalla sua parte, dalla parte di Joshua, e abbiamo avvocati fantastici dalla nostra parte.

“Quando ci scambiamo le bozze con Matchroom, Matchroom poi le contrassegna e gradualmente è così che si lavora in grande, restringi i problemi”.

“Li stiamo certamente restringendo. Quindi dalla nostra parte, quando abbiamo le nostre conferenze, abbiamo l’avvocato di Tyson Fury. Abbiamo l’avvocato di Frank, l’avvocato di Top Rank, e io e Frank. Questa è la squadra”.

“Quindi, quando torniamo da Matchroom con i nostri appunti, sono stati controllati da tutti i membri del nostro team. Quindi questo rende chiaramente più facile Matchroom.

“Non hanno a che fare con cinque entità diverse. Si occupano solo di noi e del nostro avvocato, perché sanno che si tratta di tutti dalla nostra parte “, ha detto Arum.