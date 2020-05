12 maggio, oggi è la giornata mondiale degli infermieri

Nella data di oggi, martedì 12 maggio 2020, si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, una momento che proprio quest’anno sarà sentito in maniera particolare a causa della pandemia da Coronavirus.

L’impegno del personale sanitario, la fatica e il coraggio in questo momento storico sono diventati ancora di più all’ordine del giorno, fino a fare di medici e infermieri degli eroi moderni, incensati anche dall’artista Banksy con una sua opera.

Giornata Internazionale Infermiere, come nasce, chi era Florence Nightingale. Storia, eventi, celebrazioni, ricorrenze, curiosità, solidarietà

La Giornata Internazionale dell’Infermiere si festeggia il 12 maggio per ricordare la nascita, nel 1820, di Florence Nightingale. L’infermiera è universalmente riconosciuta come madre delle moderne scienze infermieristiche.

L’istituzione di questa ricorrenza nasce da una proposta negli Usa lanciata nel 1953, poi accolta nel 1965 e infine istituita ufficialmente a partire da 1974.

Quest’anno, oltre che molto sentita, la Giornata degli infermieri ricade anche nel 200esimo anniversario della nascita di Florence Nightingale. Per tale motivo, l’Oms ha sancito che il 2020 sarebbe stato l’Anno dell’infermiera e dell’ostetrica.

In tutto il mondo, sono tanti gli esempi di celebrazione e solidarietà per la categoria degli infermieri. La Lindbergh Hotels & Resorts, un gruppo alberghiero delle Marche, ha offerto 100 soggiorni gratis agli infermieri in prima linea nella Regione.

Discorso simile per Starhotels che ha donato 1000 soggiorni a medici e infermieri, mentre la piattaforma Airbnb ha messo a disposizione di tutto il personale sanitario 4500 appartamenti per ospitare coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa per offrire il proprio lavoro ed aiuto.