Ascolti Tv prima serata di ieri 7 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 7 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 7 Luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 7 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, su Rai1 la semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca ha appassionato 9.881.000 spettatori pari al 46.6% (pre e post gara nel complesso: 6.315.000 – 33.9%; nel dettaglio primo tempo: 9.746.000 – 44.8%; secondo tempo: 10.057.000 – 45.4%; supplementari: 9.803.000 – 50.7%). Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.306.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 La Doppia Vita di Mio Marito ha interessato 919.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 ha intrattenuto 376.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.510.000 spettatori pari ad uno share del 7.4% (presentazione di 10 minuti: 1.383.000 – 6.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 416.000 spettatori con il 2.3% di share (presentazione di 15 minuti: 429.000 – 1.9%). Su La7 Quel che resta del giorno ha registrato 272.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 Name That Tune segna 258.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Sapore di Mare ha raccolto 259.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata registra 254.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Premium Imma Tataranni ha ottenuto 430.000 spettatori con il 2%. Su La5 Diana, La Storia Segreta segna 152.000 spettatori con lo 0.7%. Sui canali Sky Inghilterra-Danimarca raccoglie 1.435.000 spettatori con il 6.85%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.040.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 647.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 CSI ha registrato 665.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Caro Marziano raccoglie 851.000 spettatori con il 4.7%. Un Posto al Sole raccoglie 1.288.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 854.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 721.000 spettatori (3.4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 685.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 261.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 193.000 spettatori con lo 0.9%. Su Real Time/+1 D’Amore e D’Accordo raccoglie 190.000 spettatori con l’1%.