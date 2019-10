15 ottobre 2019: oggi giornata mondiale dei bambini mai nati

Oggi, 15 ottobre 2019, è la giornata mondiale dedicata a tutti i bambini mai nati o morti in età prematura. Nel dettaglio, la ricorrenza è chiamata “Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile”, in inglese International BabyLoss Awareness Day.

Nel nostro Paese, questa giornata di lutto si osserva dal 2007, quando fu promossa dall’associazione scientifico–assistenziale CiaoLapo onlus.

15 ottobre, giornata del lutto perinatale. Le manifestazioni in tutto il mondo

Per questa giornata sono stati programmati numerosi eventi in Italia, in oltre 60 città. Da segnalare inoltre l’iniziativa ‘Onda di luce‘ con centinaia di candele accese in tutto il mondo: un modo per mostrare vicinanza alle famiglie che soffrono per la perdita di un bambino.

Il BabyLoss Awareness Day ha lo scopo di mettere in luce la questione della morte in gravidanza e dopo la nascita, oltre che sulla prevenzione delle morti che si possono evitare e l’importanza di assicurare alle famiglie la dovuta assistenza medica e psicologica.

La morte del bambino durante la gravidanza e nel periodo postnatale è un problema attuale: sono oltre cinque milioni le famiglie in tutto il mondo che subiscono annualmente questo lutto, e in Italia il problema riguarda una gravidanza su sei.