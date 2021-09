Latina, incendio su 35 ettari di vegetazione

Preoccupazione per l’incendio scoppiato nella tarda mattinata di ieri tra via Isonzo e via dell’Agora, a Latina. Nel dettaglio le fiamme sono partite da via Regione Veneto e sostenute dal forte vento, hanno riguardato un totale di circa 35 ettari di vegetazione.

L’incendio ha minacciato numerose case nelle zone percorse dalle fiamme fino ad arrivare su via del Piccarello. Le fiamme, attigue alle abitazioni e al fast food, hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con squadre provenienti da tutta la provincia. In supporto ai Vigili del Fuoco è intervenuta la Protezione Civile e per estinguere le fiamme è stata necessaria la presenza di due velivoli antincendio.

La strada è stata chiusa al traffico e sul posto è intervenuta anche la Polizia e la Polizia Locale. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni causando danni ad alcune pertinenze private. Evacuato il fast food e alcune abitazioni private, per la sicurezza degli occupanti. Non si esclude l’origine dolosa delle fiamme: le indagini sono in corso.