17 novembre Giornata Internazionale degli Studenti, per difendere il diritto allo studio

Si celebra il 17 novembre le Giornata Internazionale degli Studenti, un appuntamento per ricordare il diritto allo studio per tutti

La Giornata Internazionale degli Studenti è una ricorrenza studentesca, che si celebra il 17 novembre di ogni anno per rivendicare il diritto allo studio e il diritto di ragazzi e ragazze a essere liberi. La data è stata scelta per commemorare le stragi naziste di Praga contro studenti e professori cecoslovacchi che si opposero alla guerra e per questo vennero giustiziati o deportati.

L’istituzione della Giornata

La Giornata Internazionale che si celebra oggi viene istituita per la prima volta nel 1941 a Londra dal Consiglio Internazionale degli Studenti, composto da molti rifugiati, in accordo con gli Alleati. Ad oggi le associazioni studentesche lavorano affinché questa giornata venga riconosciuta come ricorrenza ufficiale dall’ONU.

L’intervento di Valditara

“Il 17 novembre, Giornata Internazionale degli studenti, è una data che porta con sé una storia di sacrificio e coraggio: nel 1939 giovani cecoslovacchi sfidarono l’oppressione nazista, pagando con la vita il loro desiderio di libertà e di democrazia. Oggi, ricordando quei volti e quei sogni spezzati, onoriamo i giovani che in ogni epoca e in ogni paese si sono impegnati e si impegnano per una società che protegga e valorizzi la persona“. Lo scrive su X, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

Una scuola per cittadini liberi

“Costruiamo insieme alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi una scuola che li renda cittadini liberi, consapevoli dei diritti e dei doveri che sono la base della convivenza civile, alfieri nella quotidianità della vita del valore primario del rispetto verso ogni essere umano“, conclude il ministro Valditara nel suo tweet.

