18 agosto, auguri di buon onomastico ad Elena: messaggi da inviare su Whatsapp

Nella giornata di oggi, 18 agosto 2020, il mondo cattolico festeggia la figura di Santa Elena, una delle sante più importanti che risale all’epoca imperiale romana.

In questa giornata, ovviamente, si festeggia l’onomastico di tutte le persone che portano il nome Elena, molto diffuso in Italia e ritornato in voga dopo un periodo in cui era diventato più raro.

18 agosto, oggi si festeggia Sant’Elena: augure di buon onomastico, frasi, aforismi, immagini, messaggi da inviare su Facebook e Whatsapp

L’occasione è quindi quella giusta per fare gli auguri di buon onomastico a tutte le persone che conosciamo che si chiamano Elena, che siano amici o parenti o semplici conoscenti.

Ecco di seguito qualche bella frase di auguri da inviare su Whatsapp e Facebook:

In questo giorno così speciale ti giungano i miei migliori auguri Elena! Buon onomastico.

Buon onomastico ad una persona speciale! Tanti auguri Elena!

Oggi è la tua giornata, porti un nome bellissimo e che sia una bellissima giornata!

Il tuo nome era quello della donna più bella del mondo nel mito di Troia. Fortunatamente, tu sei anche bella dentro! Tanti auguri!

Cara Elena, nella tua giornata ti mando un affettuoso abbraccio e tantissimi auguri.

Non esiste persona più dolce di te, cara Elena: buon onomastico!

In questo giorno sei santa, e a dirla tutta non solo! Buon onomastico Elena!