19 marzo 2020, oggi è San Giuseppe: la Festa del Papà

Il 19 marzo è una data molto importante per il cristianesimo, in quanto la giornata consacrata a San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Anche per questo motivo, la giornata è tradizionalmente riconosciuta come quella della Festa del Papà.

19 marzo 2020, la Festa del Papà: il culto di San Giuseppe, le sagre, la festa del patrono

Non si hanno tantissime informazioni sulla vita di San Giuseppe. Nasce a Betlemme in una famiglia che sembrerebbe avere discendenze dirette da Re Davide, e nella vita si dedica al lavoro di falegname.

Giuseppe è lo sposo di Maria, e quando questa rimane incinta resta perplesso e non comprende a pieno il miracolo avvenuto. Dopo aver pensato di abbandonare Maria, la comparsa dell’angelo Gabriele è l’occasione in cui Giuseppe capisce il miracolo avvenuto, acquisendo il suo ruolo fondamentale nella Sacra Famiglia.

Nel Vangelo si ricorda come sia lui a salvare Gesù e Maria dalla persecuzione di Erode, portandoli a Betlemme proprio per sfuggirgli.

San Giuseppe, si celebra il 19 marzo. Protettore dei falegnami, dei papà e dei lavoratori

La figura di San Giuseppe è protettrice dei falegnami, carpentieri, lavoratori e dei papà. Inizialmente prevista a ridosso del Natale, la festa di San Giuseppe venne poi stabilita il 19 marzo da Papa Gregorio XV nel 1621.

Tante le feste che si svolgono in tutto il mondo per ricordare San Giuseppe. In Svizzera il 19 marzo è considerata una festa di precetto. In Val Trebbia si svolge la festa del Falò, che segna l’arrivo della primavera. A San Giuseppe Vesuviano, in Campania, Giuseppe è Santo Patrono e si svolge un’importante processione cittadina, e proprio da qui nasce il tipico dolce di questa giornata, la zeppola di San Giuseppe.