Ascolti Tv di ieri 14 aprile 2022: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv 14 aprile 2022 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 14 aprile 2022 (giovedì santo), su Rai1 Don Matteo 13 ha interessato 5.044.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share (La Isla Bonita: 1.057.000 – 25.2%). Su Rai2 Si Accettano Miracoli ha interessato 731.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Io Vi Troverò ha intrattenuto 1.167.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 il film su Stefano Cucchi Sulla Mia Pelle ha raccolto davanti al video 465.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 936.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Tv8 l’incontro di Conference League – Roma vs Bodo Glimt segna 1.081.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Segnali dal Futuro ha raccolto 199 .000 spettatori con l’1%. Su Rai4 Benvenuti a Zombieland registra 176.000 spettatori con lo 0.8%. Su Twentyseven Ocean’s 8 ha raggiunto 360.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Una Moglie per Papà ha ottenuto 189.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno Pechino Express 9 ha ottenuto 306.000 spettatori con l’1.4% (356.000 spettatori cumulati con +1, on demand e replica).