2 aprile, accadde oggi: morte di Papa Giovanni Paolo II, ecco il Piano Marshall

Il 2 aprile 2020 è una giornata teatro di molte ricorrenze storiche importanti, dalle più lontane nel tempo alle più vicine. Il calendario cristiano ricorda, ogni 2 aprile, la figura di san Francesco da Paola mentre in senso laico questo giorno è noto come Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Fra le ricorrenze meno note, nel 1513 Juan Ponce de León mette piede in Florida e la prima nave inglese a Tahiti nel 1767. Nel 1912, invece il Titanic iniziava a mettersi in moto per intraprendere il suo triste viaggio.

Nel 1948 gli Stati Uniti approvano al Congresso il Piano Marshall, il programma di aiuti per agevolare la ricostruzione in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1954, invece, viene presentato il progetto del parco giochi Disneyland.

Mentre nel 1977 a Madrid si scioglie il Movimento franchista, nel 1982 ha inizio la guerra delle Falkland fra Argentina e Gran Bretagna. Nel 1989, invece, Yasser Arafat è proclamato presidente della Palestina.

Il 2 aprile 2005 muore papa Giovanni Paolo II ed inizia una veglia di preghiera che dura fino al giorno del funerale, venerdì 8 aprile.