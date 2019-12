20 anni che siamo italiani, seconda puntata questa sera 6 Dicembre 2019 su Rai1: anticipazioni, ospiti, Emma, Michele Placido con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Torna l’appuntamento in tv con “20 anni che siamo italiani”, il programma condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio in onda in prima serata su Rai Uno. Si tratta della seconda puntata del varietà del venerdì della rete ammiraglia di viale Mazzini.

Quali saranno gli argomenti, le novita, quali gli ospiti. Eccoci pronti ad un tuffo nel mare delle anticipazioni su quanto ci aspetta in prime time su Rai Uno. Tra gli spoiler che sono stati ampiamente diffusi ci sono quelli relativi a due ospiti: Emma e Michele Placido.

20 anni che siamo italiani, seconda puntata questa sera 6 Dicembre 2019 su Rai1: anticipazioni, Emma e Michele Placido ospiti di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada

“20 anni che siamo italiani”, il nuovo varietà condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio oggi arriva alla seconda puntata: cosa succederà in onda? Ecco, da Emma a Michele Placido, tutti gli ospiti e i temi della puntata di oggi Venerdì 6 dicembre, a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio vi aspettano dunque con un nuovo appuntamento con ’20 anni che siamo italiani‘ lo show che si basa sul racconto dei loro primi 20 anni da italiani, tra usanze, modi e cambi sociali nel Paese.

Nella prossima puntata, in onda stasera venerdì 6 dicembre, a partire dalle 21.25 su Rai Uno, si attendono diversi ospiti e performances.

20 anni che siamo italiani, tutti gli ospiti

Gli ospiti della prossima puntata annunciati sono: Emma, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro. Tutti loro affronteranno un viaggio da amarcord, esibizioni e aneddoti personali e sociali, tra giochi, musica e ironia.

Confermatissima la straordinaria orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino. I telespettatori potranno partecipare al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent’anni.

Ma di cosa si occupa nel dettaglio il programma? Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono su Rai1 “20 anni che siamo italiani” e andrà in onda con tre prime serate a partire dal 29 novembre 2019 in prima serata su Rai 1.

Si tratta di uno show che vuole raccontare l’inaspettato anniversario dall’exploit nazionale di D’Alessio. Tre prime serate evento con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio piene di ospiti, emozioni, musica e divertimento.

Da una parte D’Alessio con il suo sbarco a Sanremo, dall’altra l’arrivo della Incontrada in Italia, dove è subito diventata un volto amato e popolare. Gigi e Vanessa con tanti grandi ospiti si divertiranno nel vivee (e rivivere) un viaggio lungo venti anni.

Un racconto aperto al pubblico dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano mutate non solo le loro vite, ma anche quelle di tutti gli italiani, dai costumi, dalla società, dalla vita politica, dall’economia fino appunto allo spettacolo e la musica.

Nella prima puntata dello show, sul palco insieme ai due conduttori, ci sono stati tantissimi ospiti di assoluto prestigio. Quali sono? Eccoli. Si parte da Gianna Nannini, Claudio Amendola e il prossimo conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, fino a Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika e l’attore ormai in rampa di lancio Marco Giallini.

Non finisce qui: anche Umberto Tozzi e Raf, la bella e brava attrice Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, e ancora Morgan e Luché.

Il tutto scandito da una meravigliosa orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, che riempirà la scena musicale con la ricchezza di performance davvero imperdibili.

Nello show, tra una canzone e uno schetch, non mancheranno le parentesi celebrative e quelle di riflessione, ma senza mai abbandonare la linea comune che fa da leitmotiv al programma, vale a dire un’atmosfera di leggerezza e di svago voluta e pensata per intrattenere il pubblico.

Il quale da casa potrà partecipare al racconto con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ricordando sui social i propri ultimi vent’anni.

“20 anni che siamo italiani” dal punto di vista ‘tecnico’, è un programma di Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani.

Vanta la scenografia di Giuseppe Chiara e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Le tre prime serate vogliono raccontare Gigi e Vanessa nei loro percorsi come artisti, come italiani, e insieme ai loro ospiti, come parte di una società profondamente cambiate, se si va a guardare nel profondo, in questo ultimo ventennio.

