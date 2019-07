Tutti in massa verso l’Area 51. La data è ormai fissata: 20 Settembre 2019. Sarà il giorno della grande mobilitazione di tutti coloro i quali cercano risposte circa i misteri della nota Area 51.

Sarà pari a un milione di persone il numero di coloro i quali si dicono pronti a invadere la più misteriosa base militare degli Stati Uniti: tutti alla ricerca di alieni, UFO e tracce di esperimenti extraterrestri e paranormali. Ci riusciranno?

Inoltre, tra i partecipanti, ci sarebbero anche dei vip. Ma sarà proprio così?

20 settembre 2019 Area 51 anche i vip pronti a invadere la base USA. Ma è fake.

Per di più, sono spuntate voci, via via sempre più incontrollate, relative alla partecipazione di vip, anche di grosso calibro, al grande evento del 20 Settembre 2019.

Parrebbe, infatti, che alcuni personaggi famosissimi abbiano fatto intendere di voler partecipare al raduno dell’invasione dell’Area 51.

Tramite alcune immagini tratte da stories Instagram sembra che diverse star del mondo del cinema, vorrebbero partecipare all’evento ‘Storm Area 51’.

Tra questi, Keanu Reeves, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan e Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Ma è proprio così?

Chiaramente, mentre i molti fan degli attori sono impazziti, la notizia è in realtà un fake.

Tutto falso: i vip non parteciperanno al raduno del 20 Settembre. John Wick e il T-800 non saranno nel deserto del Nevada per invadere l’Area 51.

A quanto pare, però, un attore parteciperà davvero: dovrebbe essere Danny Trejo, celebre interprete di Machete (protagonista della saga di film omonima nata nel 2010 grazie a Robert Rodriguez e Ethan Maniquis). Salvo smentite, ovviamente.

Le autorità sono già pronte a giurare di no. Perché? E’ presto detto: parola del Pentagono.