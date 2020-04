21 aprile, oggi Natale di Roma 2020. Programma saltato, ecco gli eventi in streaming e digitale

Il 21 aprile è il Natale di Roma, la festa di compleanno della Capitale che, secondo la tradizione e il mito di Romolo e Remo, fu fondata proprio in questa data nel 753 d.C. Quest’anno, 21 aprile 2020, il consueto programma di eventi per celebrare Roma è stato praticamente annullato come da previsioni, per l’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19.

Sarà così un Natale di Roma diverso, quest’anno: non ci saranno cortei e sfilate, nessun evento di piazza ma si festeggerà ugualmente l’Urbe, in un modo differente. Anzi, con le potenzialità del digitale, quest’anno la Capitale potrà essere celebrata più facilmente in tutto il mondo.

Natale di Roma oggi: quanti anni ha la capitale? Come seguire gli eventi online

In questo 2020, Roma compie esattamente 2773 anni. Il Gruppo storico romano, promotore principale di tutti gli eventi ed iniziative legate a questa ricorrenza, ha comunicato sui social: “Quest’anno vi regaliamo un Natale di Roma 2.0. Una maratona virtuale con i nostri rievocatori che vi racconteranno storie, aneddoti e vicende della Città Eterna. In onda su questa pagina per tutto il 21 aprile 2020”.

A parte le rievocazioni storiche, sono stati già annunciati diversi eventi e spettacoli legati a questa tradizione. “Semo tutti Righetto”, uno spettacolo diretto da Roberto Ciufoli e coordinato da Paolo Masini, sarà online sulla pagina Facebook Mano Artigiana alle 12. Un cast ricco per questo spettacolo che vedrà la partecipazione di Tiziana Foschi, Antonello Fassari, Pino Insegno, Francesco Pannofino, Rodolfo Laganà, Francesca Draghetti, Paola Tiziana Cruciani, Massimo Wertmulle, Michele La Ginestra e tanti altri.

Il Comune di Roma invece ha annunciato che le celebrazioni avverranno in diretta con l’attore Max Giusti. “Roma compie quest’anno 2.773 anni. Per festeggiare il 21 aprile il Natale di Roma, il Campidoglio, grazie alla collaborazione gratuita di un gruppo di professionisti, ha realizzato e prodotto uno spettacolo-omaggio alla Città Eterna e agli italiani, interpretato da Max Giusti” ha comunicato l’amministrazione in una nota.

“Andrà in onda su Rai 2 durante la trasmissione Patriae. Il giorno dopo 22 aprile sarà disponibile in versione integrale sul sito e i social di Roma Capitale“.

Arrivano anche le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, in questo particolare Natale. “Sono passati 2.773 anni dal 21 aprile 753 a.C., giorno in cui si celebra la fondazione della nostra città. Quest’anno per Roma e per tutta l’Italia sarà un compleanno particolare, vista l’emergenza coronavirus. Nonostante tutto vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio: insieme ce la faremo. Roma e l’Italia ne hanno viste tante e riusciremo a superare anche questo momento difficile. Ringrazio Max Giusti, per la sua gentilezza e disponibilità, e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo omaggio a Roma e agli italiani“.

Per il dettaglio di tutti gli eventi di questa giornata, leggi anche qui: tutti gli eventi in scena oggi nella capitale.