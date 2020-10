22 ottobre, auguri di buon onomastico a Donato e Donata

Nella giornata di oggi, 22 ottobre 2020, la chiesa cattolica ricorda e celebra la figura di San Donato da Fiesole. Si tratta di una giornata molto importante, al di là della fede cattolica, per tutte le persone che portano questo nome e quindi festeggiano oggi l’onomastico.

Il 22 ottobre, infatti, è l’onomastico di chi porta un nome molto diffuso come Donato. Meno frequente, ma presente, anche la versione femminile Donata. In alcuni casi, inoltre, a festeggiare in questa giornata sono anche le persone che si chiamano Donatello e Donatella.

San Donato da Fiesole, il santo del giorno 22 ottobre. Augure di buon onomastico a Donato, Donata, Donatello, Donatella. Frasi di auguri, aforismi, immagini, citazioni da inviare su facebook e whatsapp

In questa giornata quindi potrebbe essere utile ricevere qualche consiglio o qualche spunto per fare gli auguri di buon onomastico a parenti e amici, magari sui social come Facebook e Whatsapp.

Ecco allora qualche esempio di frase d’auguri:

Giornata speciale per tutti noi che ti vogliamo bene, ma per te ancora di più. Buon onomastico!

Ci si sveglia con il sorriso quando si sa che è la giornata dedicata a una persona speciale: tanti auguri!

Ti meriti tutto il bene del mondo, e noi preghiamo per te: tanti auguri!

Oggi è il tuo giorno, divertiti e non dimenticarti per degli amici!

Per tutti noi rappresenti un esempio e una figura importante, per questo di facciamo i nostri migliori auguri.

Nel tuo giorno che ti possano sorridere le ore, e che sia luminoso tutto il tuo futuro!

Buon onomastico a te che oggi sei al centro del mondo! Tanti auguri!