Caro bollette – Ferrara (M5S): “Dividendi di Acea siano utilizzati per alleviare sofferenze di famiglie ed imprese”

“Destinare parte dei dividendi di Acea, circa 90 milioni di euro, alle aziende in difficoltà a causa del caro-bollette.

E’ quanto ho proposto stamane in Commissione Sport, laddove ho citato il caso delle imprese sportive che gestiscono gli impianti comunali e che, a causa di importi sempre più elevati da corrispondere per luce e gas, sono fortemente esposte al fallimento.

Un’eventualità che dobbiamo assolutamente scongiurare, alla luce dell’importanza dei servizi offerti da questi centri quali luoghi di condivisione sociale e baluardi del benessere psico-fisico dei nostri ragazzi.

Roma Capitale non può e, soprattutto, non deve restare indifferente dinanzi a questo rischio e, a tal proposito, la proposta da me avanzata stamane potrebbe costituire un primo, concreto sostegno a chi si prodiga ogni giorno per la crescita dello sport capitolino“.

Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere capitolino M5S Paolo Ferrara.

Max