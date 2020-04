23 aprile, accadde oggi: primo video su Youtube, la giornata mondiale del libro

Oggi, 23 aprile, il sole sorge alle 6.20 e tramonta alle 20.06. Ma la giornata del 23 aprile è legata a tantissime ricorrenze storiche importanti, personalità illustri e innovazioni tecnologiche.

Se in questa data morì lo scrittore William Shakespeare, ed è la giornata mondiale del libro. Centinaia di anni dopo veniva invece caricato il primo video sulla piattaforma Youtube. Il mondo cattolico, invece, celebra la figura di San Giorgio, uno dei santi più importanti del cristianesimo.

Ma andiamo a vedere quali sono gli eventi più importanti, nel dettaglio, che accaddero il 23 aprile.

23 aprile, almanacco del giorno: eventi, ricorrenze, nato, morto in questa giornata

Era il 1348 quando in Inghilterra Re Edoardo III decise di proclamare il giorno di San Giorgio, fondando il famoso Ordine della Giarrettiera. A Genova, invece, nel 1407 nasceva il Banco di San Giorgio.

Nel 1516 prende vita la prima edizione dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Restando in tema di letteratura, in questa giornata sono morti tanti illustri scrittori come William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega. Per questo motivo, l’Unesco ha istituito il 23 aprile la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”.

In campo tecnologico, nel 1867 William Lincoln brevetta un apparecchio precursore del proiettore cinematografico, lo Zoetrope. Nel 1868 invece viene pubblicato un articolo sull’invenzione della mitragliatrice. Nel 1946, invece, la Piaggio in Italia deposita il brevetto della celebre Vespa.

Nel 1982 c’è invece la presentazione del computer Sinclair ZX Spectrum, mentre nel 1994 viene resa pubblica la scoperta del quark top, una particella subatomica.

Nel 2001 la Intel lancia il processore Pentium 4 mentre nel 2005 nasce il primo account e viene caricato il primo video su YouTube, intitolato Me at the zoo.