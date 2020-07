23 luglio, oggi si festeggia Santa Brigida

Nella giornata di oggi, 23 luglio 2020, il mondo cattolico celebra una figura femminile molto importante, Santa Brigida, conosciuta anche come la mistica del nord.

Nata in Svezia a Finsta nel 1303, Brigida proveniva da una nobile famiglia che aveva già indirizzato il suo cammino, come sposa di un governatore. Ma non aveva fatto i conti con la sua aspirazione di dedicare la vita a Dio.

Per non deludere il padre, Brigida decise comunque di sposarsi e condividere con il marito il suo percorso di fede. Fra i suoi 8 figli Caterina, che in futuro seguirà le orme della madre e sarà anch’essa canonizzata.

Durante la sua vita, insieme al marito Ulf, Brigida si dedicò alla carità e fondò un piccolo ospedale, mentre studiò la Bibbia così bene da essere incaricata dal re di Svezia di aiutare la regina a comprendere la cultura svedese.

Alla morte del marito, inizia la seconda parte del percorso di Santa Brigida che si libera di tutti i suoi beni e va a vivere in monastero. In questi anni, vive delle esperienze mistiche che racconterà in otto libri delle Rivelazioni.

Nelle sue visioni, Brigida incontra Cristo che la sceglie come sua “sposa” e messaggera. Nel 1349 viaggia verso Roma per far riconoscere il suo Ordine intitolato al Santissimo Salvatore, caratterizzato da ramo maschile e femminile. Durante la vita di Roma, soffre per il degrado della città e spinge per il ritorno del Papa da Avignone.

Brigida si occupò anche di politica, scrivendo ai capi di stato per porre fine alla Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra. Morì a Gerusalemme il 23 luglio del 1373, a Roma, consegnando l’Ordine alla figlia Caterina.