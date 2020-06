24 giugno, oggi si festeggia San Giovanni Battista

Nella giornata di oggi, 24 giugno 2020, la chiesa cattolica celebra la figura di San Giovanni Battista, il Santo che battezzò Gesù.

Momento chiave del calendario cattolico, questa celebrazione arriva esattamente a sei mesi dal Santo Natale, e a distanza di tre mesi dall’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele.

Santo del giorno, oggi si celebra San Giovanni Battista. Vita, morte, miracoli, onomastico, feste, sagre, auguri e frasi da inviare su Whatsapp

Fra i santi più conosciuti e celebrati in ogni parte del mondo, San Giovanni Battista può vantare numerose chiese a lui dedicate e rappresenta una figura chiave del cristianesimo.

La sua storia è importante perché il Battista è da considerarsi una figura quasi pre monastica. Inoltre, tutto il mondo ha dedicato delle città al nome di questo Santo. Basti pensare che in Francia ci sono ben 213 località che hanno preso il sui nome, mentre in Italia sono 128.

Molto importante anche la questione delle reliquie del Battista, che in varie parti del mondo sono rivendicate. A Roma, dove sorge la cattedrale a lui dedicata di San Givoanni in Laterano, ed altre chiese come San Giovanni dei Fiorentini e San Giovanni dei Genovesi, si dice che in un oratorio era custodita la sua testa.

Il 24 giugno, ad ogni modo, è una festa ben nota e celebrata quasi in tutto il mondo con sagre, eventi, falò e l’esplosione di fuochi artificiali.