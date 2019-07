24 Ore di Spa, Lamborghini Squadra Corse schiera il giovane campione Andrea Amici

“Un sogno”, così definisce l’imminente 24 Ore di Spa Andrea Amici, pilota romano che parteciperà sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps alla grande classica del panorama gran turismo internazionale, a bordo dell’Huracán GT3 Evo #19 di Grasser Racing.

La 24 Ore di Spa-Francorchamps, arrivata ormai alla sua 71esima edizione, prenderà il via il prossimo 27 e 28 Luglio. Per l’occasione Lamborghini Squadra Corse ha scelto tre giovani campioni, tra cui proprio Andrea Amici, con lo scopo di rinforzare gli equipaggi nella gara apice del campionato Blancpain GT Series Endurance.

I campionati Blancpain GT Series sono un circuito affascinante in cui molti piloti sperano di poter dar prova del loro talento. Per questo per il giovane Andrea Amici è come un sogno che si avvera: “Correre su un circuito leggendario come Spa è sempre molto emozionante – ha spiegato il pilota – ma partecipare alla 24 Ore è un’esperienza unica. Ringrazio Giorgio Sanna e Lamborghini Squadra Corse per avermi concesso questa opportunità”.

Andrea Amici: “Una grande opportunità, possiamo fare bene”

Dopo la conquista del primo titolo nella storia di Lamborghini Squadra Corse nel 2016 con la vittoria nel GT Asia Series, ed aver vinto il Lamborghini Super Trofeo Europa nel 2013 e il Super Trofeo Asia lo scorso anno, Andrea Amici affiancherà Arno Santamato, Gerhard Tweraser e Lucas Mauron nell’equipaggio Silver: “Ho piena fiducia nel team Grasser: i test sono andati bene e la macchina è veramente veloce”. Il pilota romano è positivo sull’esito della gara: “Penso potremo portare a casa un buon risultato e darò il massimo per aiutare i miei compagni di squadra a guadagnare punti preziosi in campionato”.

Manca ormai poco all’inizio della 71esima edizione della 24 Ore di Spa-Francorchamps in cui prenderanno il via ben 72 vetture. Un numero record sintomo di quanto sia appetibile il campionato organizzato da SRO Motorsport Group: sulla griglia di partenza saranno infatti presenti 11 diverse case automobilistiche, mentre Lamborghini sarà rappresentata da ben 11 vetture. Tutto pronto quindi, Andrea Amici compreso.