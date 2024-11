25 Paesi (più l’Ue) firmano per dire stop alle centrali elettriche a carbone

Nell’ambito della COP29 in corso a Baku, in Azerbaigian, i rappresentanti di alcuni Paesi hanno firmato un appello per dire basta all’utilizzo del carbone per la generazione di energia elettrica

L’Unione Europea e 25 Paesi hanno firmato un documento che rappresenta un cambio di passo nella lotta al cambiamento climatico. L’iniziativa, intitolata Call to Action for No New Coal in national climate plans, si pone come obiettivo la fine dello sviluppo di nuove centrali a carbone, con l’auspicio che altri Stati seguano l’esempio entro la COP30, prevista in Brasile a novembre 2025.

Il documento è stato firmato nell’ambito della COP29 in corso in questi giorni a Baku, in Azerbaigian e che terminerà venerdì 22 novembre.

Il carbone, il peggiore tra i combustibili fossili

“La rapida riduzione delle emissioni da carbone è una delle priorità più urgenti per raggiungere 1,5°C”, si legge nell’apertura del documento. Nonostante ciò, la capacità di carbone a livello globale è cresciuta del 2% nell’ultimo anno, un dato che allarma i paesi firmatari. Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) ha già avvertito che senza un taglio drastico alle emissioni l’obiettivo di mantenere l’aumento delle temperature sotto i 1,5°C sarà irraggiungibile, con il rischio di sfiorare i 2°C.

Per affrontare questa sfida, i firmatari si impegnano a includere nei loro prossimi contributi nazionali determinati (NDC), così come in strategie a lungo termine e piani energetici, misure che escludano il nuovo carbone. “Annunciamo la nostra intenzione di presentare piani climatici nazionali che non prevedano l’utilizzo di nuovo carbone nei nostri sistemi energetici e invitiamo gli altri a fare lo stesso”, prosegue il testo.

Tra i firmatari figurano, oltre all’Unione Europea come istituzione a sè, Paesi come Angola, Austria, Australia, Belgio, Canada, Colombia, Danimarca, Etiopia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Uganda e Vanuatu.