Viabilità Roma, la Segnalini: “All’Infernetto il rifacimento delle strade deturpate dalle radici”

“Vorrei rassicurare gli abitanti dell’Infernetto che grazie ai 45 milioni di euro di risorse del Giubileo, destinate alla viabilità municipale (3 milioni a municipio), presto le loro strade saranno riqualificate. In particolare il Municipio potrà procedere alla manutenzione straordinaria delle strade compromesse, anche a causa della presenza delle radici dei pini.

Si tratta di un’importante iniziativa di cui il Csimu si è fatto carico a supporto dei territori della Capitale. A breve infatti il Dipartimento bandirà una gara per accordi quadro in aiuto dei minisindaci di Roma, sulla base delle priorità individuate localmente.

A tutti i municipi è stato richiesto l’elenco delle strade di loro competenza e tra quelle del Municipio X vi sono importanti arterie ricadenti nell’area dell’Infernetto come via Castel Porziano. Tra le strade segnalare ve ne sono anche altre in cattive condizioni per la presenza di radici sulla carreggiata come via dei Romagnoli sempre nel Municipo X”.

Lo scrive in una nota l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

Max