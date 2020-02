26 febbraio 2020: oggi il Mercoledì delle Ceneri. Inizia la Quaresima, origine e significato

Oggi, 26 febbraio 2020, è il Mercoledì delle Ceneri, giornata importante per il mondo Cristiano in quanto data in cui comincia il periodo di Quaresima, ovvero i 40 giorni che precedono la Pasqua.

In questo momento dell’anno i credenti devono osservare in periodo di digiuno e rinuncia della carne nelle giornate del venerdì.

Mercoledì delle Ceneri: 25 febbraio 2020, cosa significa, origine del giorno iniziale di Quaresima

“Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”, in italiano “Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai”. Sono le parole che si trovano in Genesi 3,19 quando Dio manda via Adamo dall’Eden. La frase veniva recitata il giorno delle Ceneri dal sacerdote che imponeva le ceneri dei rami d’ulivo benedetti in occasione della domenica delle Palme dell’anno prima.

In questa giornata, si celebra il rito che avvia il percorso di penitenza dei fedeli, verso l’assoluzione dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. In realtà le ceneri possono essere imposte in tutte le occasioni di celebrazione del mercoledì ma, in questa data, si pone in maggiore evidenza la dimensione del cammino di conversione.

Il digiuno è un tema ricorrente in tantissime religioni: oltre al Cristianesimo, i musulmani osservano il Ramadan e gli ebrei il kippur.