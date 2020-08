27 agosto, auguri di buon onomastico a Monica

Nella giornata del 27 agosto, il calendario ricorda la ricorrenza cristiana di Santa Monica, una figura molto importante per il cattolicesimo e venerata in più luoghi nel nostro Paese.

Il nome Monica è discretamente diffuso in Italia, fatto che rende di fatto questo giorno molto importante, in quanto per molte donne e ragazze è il giorno dell’onomastico.

In questa giornata, tutte le persone che si chiamano Monica possono festeggiare e si tratta di un appuntamento molto importante anche per parenti e amici che celebrano queste ricorrenze.

Santa Monica, il santo del giorno 27 agosto: augure di buon onomastico, immagini, citazioni, aforismi, frasi da inviare su whatsapp e facebook

Per questa giornata, abbiamo pensato a qualche consiglio da dare, per le frasi di auguri che si possono inviare su whatsapp e facebook per celebrare l’onomastico di chi si chiama Monica.

Ecco le migliori frasi di auguri da inviare:

In questa giornata speciale, il tuo nome sale alla ribalta: tantissimi auguri Monica!

Cara Monica, in questo giorno d’estate non si può fare a meno di pensare a te! Auguri e goditi la festa!

Un caro abbraccio e saluto per il tuo onomastico, ti meriti il meglio!

Santa Monica, quante volte te lo diciamo? Oggi abbiamo ragione! Tanti auguri a te!

Buon onomastico! Sei felice di festeggiare il tuo giorno? Speriamo di si, divertiti!

Hai un nome speciale, ma perché si riflette sulla persona che sei. I miei migliori auguri.