28 agosto, auguri di buon onomastico a Agostino e Agostina

Nella giornata di oggi, 28 agosto 2020, il calendario segna la festa dedicata a Sant’Agostino d’Ippona, un dottore della chiesa e figura importantissima per tutta la filosofia occidentale.

Anche se il nome Agostino non è sicuramente fra i più diffusi in Italia, non è raro incrociare il cammino di persone che si chiamano proprio Agostino o, nella versione femminile, Agostina.

Questa diventa allora l’occasione giusta per celebrare chi oggi festeggia l’onomastico, con degli auguri speciali ed originali.

Sant’Agostino, il santo del giorno 28 agosto 2020. Augure di buon onomastico, immagini, aforismi, citazioni, feste, sagre, frasi da inviare su facebook e whatsapp

Se vi state chiedendo come si possano fare gli auguri ad Agostino o Agostina, possiamo venire in vostro aiuto con qualche esempio di frase carina da inviare su whatsapp e facebook.

Ecco alcune frasi di auguri da inviare a chi festeggia oggi l’onomastico:

Un abbraccio forte a te per questa giornata: oggi è il tuo onomastico, festeggialo al meglio!

Non poteva che ricadere nel mese di agosto la festa di Agostino! Speriamo nel bel tempo e in una fantastica giornata per te.

Finalmente è arrivato questo giorno! Che sia davvero indimenticabile per te, te lo meriti!

Tanti auguri a te! Oggi celebriamo il tuo nome, così raro e speciale: buon onomastico!

Buon onomastico a te che oggi sei Santo! Non dimenticare, vista la tua bontà, di offrire agli amici!