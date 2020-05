3 giugno, cosa non si potrà ancora fare: cinema, spettacoli, obbligo mascherine

Dal 3 giugno si fa un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità dopo le restrizioni dell’emergenza coronavirus. Dopo l’annunciata ripresa del campionato di Serie A di calcio, dal 3 giugno è ormai probabile la riapertura degli spostamenti fuori regione e l’abbandono definitivo per l’autocertificazione.

Tuttavia, dal 3 giugno non ritorna tutto esattamente come prima, perché ci sono diverse cose che ancora non si potranno fare e saranno vietate. Inoltre, bisognerà rispettare ancora molti obblighi necessari a preservare la sicurezza della collettività.

Andiamo a vedere cosa cambia dal 3 giugno, che cosa non si potrà ancora fare e le date in cui si potrà andare al cinema, ad esempio, o riprendere spettacoli al pubblico.

3 giugno, si può andare al cinema?Non si può togliere la mascherina, niente movida e centri estivi. Vietati spettacoli all’aperto

Rimane l’obbligo della mascherina, anche dopo il 3 giugno. Il dispositivo è obbligatorio in tutti i luoghi pubblici al chiuso, e soprattutto sui mezzi di trasporto.

I contatti fisici sono ancora caldamente sconsigliati. Rimangono quindi in vigore le regole che impongono il distanziamento sociale a un metro. Pertanto, non ci si potrà salutare con baci e abbracci.

Inoltre, chi ha febbre con temperatura superiore a 37,5 e sintomi respiratori è obbligato a restare in quarantena a casa per precauzione.

Gli assembramenti rimangono vietati: niente movida, quindi, in tutte le regioni e quindi proseguiranno i controlli presso i locali più frequentati, per evitare che vengano effettuate consumazioni oltre una certa ora e permanenze prolungate.

Per il momento, rimangono ancora chiusi i centri estivi, anche se la riapertura in questo caso dovrebbe essere il 15 giugno. Nella stessa data, dovrebbero riaprire i cinema e i teatri, osservando la distanza di sicurezza e un limite massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e 200 persone per spettacoli al chiuso.