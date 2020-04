30 Day Song Challenge, cos’è la sfida musicale su Instagram e dove trovare la pagina vuota

Ogni giorno una sfida diversa, è il nuovo orizzonte di Instagram, che visto il periodo di isolamento sta offrendo giochi e quiz sempre nuovi per intrattenere le persone costrette a casa. E le ‘challenge’ in questione partono proprio dagli utenti. Non è raro, infatti, imbattersi in storie Instagram nelle quali sono presenti foto di vasetti vuoti o di richieste musicali.

Se vi siete imbattuti in una storia con una canzone di sottofondo e una foto sulla quale sono segnati 30 giorni, ognuno con u a richiesta diversa e vi siete chiesti cosa sia, la risposta è semplice: è la 30 Day Song Challenge. Una sfida nata all’estero e arrivata in Italia con successo, prendendo velocemente piede.

Come funziona la 30 Day Song Challenge

Lo scopo della sfida è di pubblicare una storia sul proprio profilo Instagram con annessa canzone corrispondente alla richiesta relativa al giorno a cui siamo chiamati a rispondere. Esempio: se iniziamo dal giorno 1 la richiesta è di pubblicare una canzone che contenga nel titolo un colore. Va benissimo quindi ‘Azzurro’ o tante altre che posseggano la stessa caratteristica.

Una richiesta al giorno per 30 giorni, una canzone sempre diversa per allargare il proprio bagaglio musicale e allo stesso tempo passare un po’ di tempo in questo momento complicato. Per scaricare la foto vuota basta cercare su Instagram #30DaySongChallenge o più semplicemente scaricare la foto da Google o salvarla da questo articolo. Di seguito vi proponiamo tutte e 30 le sfide della 30 Day Song Challenge, giorno per giorno:

Giorno uno: Una canzone che ami che abbia un colore nel titolo

Giorno due: Una canzone che ami che abbia un numero nel titolo

Giorno tre: Una canzone che ti ricorda l’estate

Giorno quattro: Una canzone che ti ricorda di qualcuno che preferiresti dimenticare

Giorno cinque: Una canzone che va suonata ad altissimo volume

Giorno sei: Una canzone che ti fa venir voglia di ballare

Giorno sette: Una canzone con cui è piacevole guidare

Giorno otto: Una canzone sulla droga o sull’alcool

Giorno nove: Una canzone che ti mette allegria

Giorno dieci: Una canzone che ti mette tristezza

Giorno 11: Una canzone di cui non ti potrai mai stancare

Giorno 12: Una canzone della tua pre-adolescenza

Giorno 13: Una canzone che ami degli anni 70

Giorno 14: Una canzone che faresti suonare al tuo matrimonio

Giorno 15: Una canzone di cui ami la cover fatta da un altro artista

Giorno 16: La tua canzone – classico preferita

Giorno 17: Una canzone che canteresti, in duetto, al karaoke

Giorno 18: Una canzone dell’anno in cui sei nato/a

Giorno 19: Una canzone che ti fa riflettere sulla vita

Giorno 20: Una canzone cui attribuisci molti significati

Giorno 21: Una canzone con un nome di persona nel titolo

Giorno 22: Una canzone per andare avanti

Giorno 23: La canzone che secondo te tutti dovrebbero ascoltare

Giorno 24: Una canzone di una band che vorresti non si fosse sciolta

Giorno 25: Una canzone di un artista che ci ha lasciati

Giorno 26: Una canzone in grado di farti desiderare di essere innamorato/a

Giorno 27: Una canzone in grado di spezzarti il cuore

Giorno 28: Una canzone di un artista di cui adori la voce

Giorno 29: Una canzone in cui ti rispecchi totalmente