“300 milioni per Messi”, offerta super da Arabia Saudita

(Adnkronos) – Leo Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita? Possibile, secondo il programma spagnolo Chiringuito. L’Al Hilal, club saudita, sarebbe pronto a offrire 300 milioni di euro di ingaggio al fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain. Messi, fresco campione del mondo con l’Argentina, dopo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2022 è tornato in Francia ma non ha ancora sciolto i nodi sul futuro. A 35 anni, dicono in Spagna, potrebbe accettare la nuova sfida in Arabia e confrontarsi direttamente con Cristiano Ronaldo, appena sbarcato all’Al Nassr con un contratto da 200 milioni a stagione.