385 nuove apparecchiature di radiologia con fondi Pnrr

(Adnkronos) – In arrivo nuove apparecchiature di radiologia, grazie all’attivazione dei lotti 1 e 2 dell’Accordo quadro per l’acquisto, che mettono a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche rispettivamente 232 telecomandati per esami di reparto (già acquistabili) e 153 telecomandati per esami di Pronto soccorso (il cui contratto sarà attivo a partire da martedì 17 gennaio).

Si tratta di una delle gare Consip – spiega la stessa Consip – realizzate nell’ambito della Missione 6 (Salute), componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale” – “Investimento 1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” del Pnrr, in seguito alla raccolta dei fabbisogni effettuata dal ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Attraverso l’aggiudicazione di tali contratti, Consip contribuisce per circa il 90% al programma di sostituzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete in uso nelle strutture sanitarie pubbliche, per un totale di circa 2.800 apparecchiature su oltre 3.100.

L’Accordo avrà una durata di 12 mesi dalla attivazione (più eventuali 6 di proroga), durante i quali le strutture sanitarie potranno stipulare uno o più appalti specifici con gli operatori economici aggiudicatari. Gli ordini saranno effettuati in base alla graduatoria di merito, fino a esaurimento del massimale del singolo aggiudicatario, oppure direttamente da uno qualsiasi degli aggiudicatari, in caso di specifiche esigenze tecniche o cliniche (tempi di consegna, specifici accessori per la diagnosi clinica) adeguatamente motivate dalla singola amministrazione (criterio della scelta tecnica).

Tutte le apparecchiature disponibili – evidenzia la Consip – sono di standard qualitativo elevato, grazie anche alla valutazione delle caratteristiche tecniche specifiche dell’apparecchiatura effettuate in gara, secondo regole e condizioni redatte in collaborazione con la Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm) e la Associazione italiana fisica medica (Aifm). L’Aq Radiologia – Telecomandati e polifunzionali comprende, inoltre, il lotto 3, che ha messo a gara 280 sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta – Dd (lotto 3), anch’esso di prossima attivazione.