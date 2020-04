4 Ristoranti, stasera giovedì 16 aprile puntata speciale con i The Jackal: orario e canale

Oggi è prevista una serata da ‘10’. Il riferimento è al voto diventato iconico di Alessandro Borghese, che con 4 Ristoranti ha trasformato un format televisivo in un vero e proprio fenomeno di massa. Il programma condotto dal noto chef ha appassionato milioni di italiani nel corso degli anni, e oggi giovedì 16 aprile torna in TV con una puntata speciale.

Alessandro Borghese sarà infatti in compagnia dei The Jackal, collettivo comico nato sul web e arrivato al cinema e in televisione. 4 Ristoranti vivrà quindi una serata speciale in attesa delle puntate canoniche in programma a partire dal prossimo giovedì. Appuntamento su Sky 1 a partire dalle 20 e 40 con Alessandro Borghese e i suoi ospiti speciali.

4 Ristoranti torna su Sky, novità in arrivo

Nella puntata di oggi 16 aprile non si sfideranno quattro ristoratori che metteranno alla prova il proprio locale e la qualità del cibo che offrono, ma i ragazzi di The Jackal, che proveranno a capire quale sarà meglio la famosa cacio e pepe di chef Borghese e o la caciocavallo e pepe di Ciro. Una sfida che sarò portata avanti con ironia e tante risate.

Immancabili ovviamente i taccuini sui quali appuntare i voti per le categorie diventate ormai celebri: menù, servizio, location e conto. Ci sarà quale 10? Per scoprirlo non rimane che sintonizzarsi sulla nuova stagione di 4 Ristoranti che prende il via stasera su Sky alle 20 e 40 con la collaborazione dei The Jackal.