Under 21, l’Italia perde e si complica la vita: la reazione di Di Biagio

La differenza l’ha fatta la precisione sotto porta, o per meglio dire la concretezza. Sette tiri: zero gol; Una conclusione sporca: una rete. Italia-Polonia si è giocata sul filo dei centimetri e della provvidenza. Quella azzurra ha voltato le spalle a Chiesa e compagni e spinto la squadra polacca.

Difficile pensare che il motivo della caduta dell’Italia sia stata dovuta alla stanchezza, perché per un’ora abbondante gli azzurrini hanno spinto e creato occasioni, amplificando i rimpianti per una gara che rischia di mettere fine al cammino europeo dell’Italia. La Polonia batte per uno a zero gli azzurrini e complica tremendamente il girone iniziato nel migliore dei modi con la vittoria sulla Spagna, una delle candidate alla vittoria finale.

Aggiornamento 7:00

Under 21, Italia-Polonia, le parole di Di Biagio

Amareggiato, deluso. Arrabbiato. Più con la sorte che con la sua squadra però. È apparso così il ct Di Biagio al termine di Italia-Polonia, partita che mette a serio rischio il cammino azzurro agli Europei che si stanno giocando proprio in Italia: “C’è delusione per come è andata. Abbiamo fatto la partita per 90 minuti. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio e pareggiare nonostante le tante occasioni create, ma il calcio è anche questo”.

Nessun rimprovero ai suoi ragazzi: “Ai ragazzi non posso rimproverare niente, se non il fatto di essere stati poco incisivi quando si è trattato di fare gol. Nel secondo tempo c’era più confusione, ci abbiamo provato con tante palle vaganti. Certo che per il passaggio del turno ora la situazione si complica”, ha concluso il ct azzurro.