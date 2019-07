Mediaset regalo per nuova stagione TV: il calcio è gratis in chiaro. Champions compresa. Ecco come e quando

Niente IPTV, con le sue controverse e illegali offrte. Né Dazn coi suoi pacchetti né Sky a cui tuttavia, in fin dei conti, si deve la novità. Sarà molto probabilmente si Mediaset che molti l’anno prossimo vedranno il calcio.

Perchè? È presto detto. Mediaset è a una svolta grazie a un accordo che riporta il gran calcio sul network srl Biscione.

Mediaset regala il calcio in chiaro e gratis Champions compresa. Ecco come e da quando

La nuova stagione dunque dona una nuova grande sorpresa, il calcio è gratis sui Mediaset.

partire dalla nuova Champions League da settembre, iil calcio gratis in chiaro sulle reti Mediaset dalla stagione prossima.

Pur restando attivo Mediaset Premium col solito abbonamento dedicato al cinema, la novità è la Champions League a partire dal mese di settembre.

Torna infatti sui canali in chiaro e più in particolare su Canale 5.

Tutto questo grazie a un accordo di Mediaset con Sky da 40 milioni di euro.

Nonostante le proteste Rai, Sky ha deciso di subappaltare i diritti in chiaro al suo ex antagonista, creando così una triplice partnership: da una parte il rapporto con Dazn, che ancora una volta farà concorrenza a Sky pur però venendo inglobata in offerte cumulative insieme ai pacchetti Sky.

Dall’altra la concessione della Tv satellitare a Mediaset dell’autorizzazione a trasmettere in chiaro la Champions.

Un modo molto piacevole, questo, per gli appassionati di vedere il calcio gratis