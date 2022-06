48 ore a Bologna: cosa fare? Adnkronos in viaggio con Lonely Planet

(Adnkronos) – La guida Lonely Planet per sapere cosa vedere, dove mangiare e quali posti segreti scoprire a Bologna, in 48 ore. Libera, aperta, informale, Bologna è la destinazione dove ognuno arriva per giocarsi la propria chance, perché è la città delle possibilità, dove è ancora concesso sbagliare. Se fosse una persona, sarebbe probabilmente una trendsetter: è per questo che molte metropoli la osservano con interesse, quasi fosse un piccolo laboratorio delle novità. E questo è un primo appuntamento, di 48 ore, per iniziare innamorarsene.