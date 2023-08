5 chili di droga in auto, giovane romano di 24 anni fermato

Un giovane romano di 24 anni è stato arrestato dopo un inseguimento nel X municipio di Roma. I poliziotti del reparto prevenzione crimine Campania, in supporto alla questura di Roma, hanno bloccato il ragazzo che si era dato alla fuga in auto dopo aver ricevuto l’alt da una pattuglia della polizia.

L’inseguimento è iniziato in piazza Fonte degli Acili e si è concluso in via Senofane, dove il giovane è stato raggiunto e fermato. Sottoposto a controllo, è stata scoperta una borsa termica contenente cinque chili di droga nascosti sotto il sedile del guidatore.

Durante l’udienza, il giovane ha dichiarato di essere stato contattato da persone in strada che gli hanno offerto 200 euro per trasportare una borsa dall’Infernetto a Dragona, indicandogli le istruzioni tramite un’applicazione non rintracciabile. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il regime dei domiciliari per il 24enne.