50 anni di “Aggiungi un Posto a Tavola”: appuntamento al Brancaccio

Ha compiuto 50 anni “Aggiungi un Posto a Tavola”, il famoso spettacolo teatrale che è tornato dal 29 novembre 2024 in poi, al Teatro Brancaccio.

E’ l’ottava edizione della commedia musicale con la regia originale di Garinei e Giovannini, prodotta da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni e messa in scena da Marco Simeoli, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, special guest.

“Aggiungi un Posto a Tavola”, di cosa parla lo spettacolo

Dal debutto nella Capitale dell’8 dicembre 1974, la commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, festeggia il suo cinquantesimo anniversario con iniziative nell’ambito del progetto “Cinquant’anni e non sentirli” ideato e promosso da Viola Produzioni.

Tra le attività, una mostra che ripercorre la storia dello spettacolo e una speciale “serata d’onore”, in programma domenica 8 dicembre al Teatro Brancaccio a fine spettacolo, con la partecipazione dei protagonisti delle varie edizioni.

“Aggiungi un posto a tavola” è uno spettacolo attuale, che ha emozionato intere generazioni: un successo senza precedenti con oltre due milioni di spettatori in 8 edizioni e quasi 1.800 repliche in 100 città d’Italia.

Per le cinquanta candeline della commedia italiana più applaudita al mondo, Alessandro Longobardi e Viola Produzioni, renderanno il Teatro Brancaccio il cuore dei festeggiamenti. All’interno delle sale, per il mese di dicembre e gennaio una mostra che ripercorrerà i cinquant’anni dello spettacolo tra video, fotografie, oggetti e le testimonianze degli eredi di quel magico gruppo artistico diretto da Garinei e Giovannini.

Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario si apriranno domenica 8 dicembre con la “Serata d’onore” a fine spettacolo alla presenza di numerose personalità e autorità istituzionali, con la partecipazione degli artisti delle varie edizioni.