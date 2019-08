Oroscopo 31 agosto 2019: i pronostici per sabato

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 31 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 30 agosto 2019.

Oroscopo 31 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 31 agosto: Ariete

Gli eventi completamente al di fuori del tuo controllo ti costringeranno ad agire in modi che oggi non ti vengono spontaneamente. La buona notizia è che ti piacerà molto andare in tangente e scoprire di avere talenti che non avevi mai considerato prima.

Oroscopo 31 agosto: Toro

I prossimi giorni saranno estremamente importanti, specialmente se sogni di vedere il tuo nome nelle luci. Dimentica ciò che gli altri dicono è e non è possibile: nulla ti sta oltre se lo desideri abbastanza. Punta alle stelle.

Oroscopo 31 agosto: Gemelli

Al momento non ti mancano consigli: tutti e il loro cane sembrano sapere cosa è meglio per te. E è probabile che ognuno di loro sia sbagliato. Non hai bisogno di una guida esterna, devi ascoltare più attentamente la tua voce interiore.

Oroscopo 31 agosto: Cancro

I prossimi giorni potrebbero essere e dovrebbero essere alcuni dei più divertenti dell’anno fino ad ora e se fai uno sforzo per vedere gli aspetti positivi in ​​ogni situazione, ti divertirai sicuramente. Attirerai anche molti nuovi amici.

Oroscopo 31 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 agosto: Leone

L’attività cosmica nell’area monetaria del grafico indica che la situazione del flusso di cassa è matura per il cambiamento, ma per sfruttare al meglio le nuove opportunità è necessario essere rapidi e decisivi. Non preoccuparti di farlo bene la prima volta, agisci e basta!

Oroscopo 31 agosto: Vergine

Sebbene la luna nuova di oggi nel tuo segno di nascita sia un’influenza estremamente positiva, per sfruttare al massimo il suo potere devi essere chiaro nella tua mente esattamente ciò che desideri. Le idee vaghe devono essere bandite a favore di quelle in cui hai totale fiducia.

Oroscopo 31 agosto: Bilancia

Potresti non essere la vita e l’anima della festa nei prossimi giorni, ma va bene. Anche una Bilancia ha bisogno di un po ‘di tranquillità ogni tanto e con così tanti problemi seri che richiedono la tua attenzione, è improbabile che tu abbia tempo per divertirsi e giocare.

Oroscopo 31 agosto: Scorpione

Quasi tutte le cose sono possibili per te adesso – e le poche che non sono possibili non valgono semplicemente la pena. Tieni d’occhio le nuove persone che entrano nella tua vita, sia socialmente che professionalmente. Potrebbero essere la chiave del tuo successo a lungo termine.

Oroscopo 31 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 agosto: Sagittario

Se c’è qualcosa che desideri abbastanza, nulla ti impedirà di ottenerlo. Prima di fare la tua mossa, cerca di guardare avanti e vedere quali effetti le tue azioni potrebbero avere a lungo termine. Forse avrebbe più senso desiderare qualcos’altro.

Oroscopo 31 agosto: Capricorno

Più riesci a vedere nella tua mente ciò che speri di ottenere, più è probabile che i tuoi sforzi avranno un enorme successo. La visione che hai in testa oggi è la realtà che sperimenterai nel prossimo futuro.

Oroscopo 31 agosto: Acquario

Hai le carte in regola per competere ai massimi livelli, ma non ti piace far diventare grande il tuo talento. Tuttavia, ora devi fare uno sforzo per far sapere a persone importanti chi sei e cosa puoi fare. Non lasciare che quei talenti non vengano ricompensati. Oroscopo 31 agosto: Pesci

Oggi dovrai avere a che fare con qualcuno che è determinato e prepotente quanto te. Il compromesso non è impossibile ma sarà difficile, quindi agisci sul presupposto che ci possa essere un solo vincitore e assicurati che tu sia il vincitore.

