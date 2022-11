59 anni, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Poco prima era andato a prendere l’anziano padre in ospedale per poi richiuderlo in casa. È stata la moglie dell’anziano a dare l’allarme, preoccupata per le condizioni di salute del marito.

Quando gli agenti del commissariato Lido di Ostia si sono trovati si fronte il figlio 59enne, questo ha iniziato a dare in escandescenza. Ha prima aggredito verbalmente la madre e gli altri familiari, poi ha cercato di raggiungere la donna. Fermato dagli agenti, ha aggredito anche loro con calci e pugni. Per questo è stato arrestato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. La madre del 59 ha confermato il comportamento violento del figlio. L’anziano padre, invece, è stato affidato all cure degli altri familiari.