E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? Per esempio, chi è il Preside della scuola di Rai Due?

Il Collegio 4, chi è il preside Paolo Bosisio, leader della scuola del programma di Rai Due

Il collegio 4, vanta un corpo docenti arricchito. Vecchi e nuovi insegnanti si incastrano. Ma tra i nuovi e i vecchi professori del programma di Rai 2, inziamo ad analizzare la figura del preside Paolo Bosisio.

Arrivato al via dal 22 ottobre con la quarta edizione, Il Collegio, programma di Rai2 amato dal pubblico giovane, in questa edizione porta gli studenti in un collegio del 1982. Ruolo fondamentale è naturalmente quello del preside.

Il preside Paolo Bosisio è senza dubbio il cuore portante della scuola de Il Collegio. E’ al comando fin dalla prima edizione.

Paolo Bosisio riveste con determinazione il ruolo di preside dell’istituto. Bosisio sembra essere ‘disegnato’ apposta per il ruolo, per via della evidente severità e il rigore che sono insiti nel ruolo.

Inoltre, bisogna calare la figura del preside con quelle che sono le caratteristiche del passato. Paolo Bosisio è tra i rappresentati del corpo docenti del Il Collegio ad avere maggiore feeling, tra l’altro, con il mondo della TV e dello spettacolo in generale.

Il suo background infatti parla chiaro. E’ docente universitario di “Storia del teatro e dello spettacolo” nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano” e al contempo attore di grande esperienza.

Il ‘preside’, invatti ha calcato per anni e anni ogni palcoscenico, avendo la fortuna di collaborare con alcuni grandi della storia del teatro e dello spettacolo italiano, da Giorgio Strehler a Luchino Visconti. Lo scorso anno aveva fatto fatto parlare molto la notizia di alcune parole forti indirizzate anni prima, dal suo profilo Facebook, all’ex ministro Cecile Kyenge e all’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

Bosisio è uno dei clou del corpo docenti de Il Collegio 4 che conferma molti professori protagonisti delle scorse edizioni, a cui come detto si aggiungono cinque nuove materie.

Ecco l’elenco completo. Paolo Bosisio (Il Preside), con i volti già noti nelle vecchie edizioni: David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte); Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Luca Raina (Storia e Geografia); Lucia Gravante (Sorvegliante); Piero Maggiò (Sorvegliante).

A loro, come detto, si aggregano le new entry Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).