6 luglio 2019, oggi la giornata mondiale del bacio

Oggi, 6 luglio 2019, è la giornata internazionale del bacio. Inventata dagli inglesi, in tutto il mondo si celebrano i baci, simbolo del sentimento dell’amore.

Oggi 6 luglio la giornata internazionale del bacio: i benefici

Dai milioni di baci che ci si scambia da giovanissimi, questa pratica tende a scemare con il passare degli anni. Quello che non molti sanno è che rinunciare ai baci vuol dire anche perdere un’occasione per avere dei benefici sulla propria salute.

tutti i primi baci. E un bacio, il primo, con una persona nuova è sempre – o almeno dovrebbe essere – eccitante e al tempo stesso tenero.

È vero che basta un bacio di 10 secondi per scambiarsi 80 milioni di batteri, come osserva la Netherlands Organisation for Applied Scientific Research: ma questo non è un problema, dato che permette di rinforzare le difese immunitarie.

Baciarsi inoltre è un ottimo modo per calmarsi e abbassare l’ansia e lo stress: infatti, quando ci si bacia diminuisce il cortisolo (ormone responsabile dello stress) e nel contempo aumenta la serotonina (ormone della felicità).

Ma non solo: baciarsi aiuta il flusso del sangue e abbassa la pressione, oltre ad allenare i muscoli facciali e posturali.

Mediamente nella vita si trascorrono due settimane baciando, e una ricetta ottimale, secondo uno studio britannico, prescrive almeno 5 baci al giorno.