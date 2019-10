E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? Per esempio, chi è il professore di breakdance della scuola di Rai Due?

Il Collegio 4, chi è Carlo Trainito, il professore di breakdance della scuola del programma di Rai Due

Il Professor Carlo Trainito è insignito di occuparsi di una nuovissima materia per la scuola de Il Collegio 4: la breakdance. Come detto, una delle novità della stazione.

Sono diversi i passaggi televisivi di cui si è occupato. Il professor Carmelo Trainito, , classe 1982, è nato il 16 ottobre in Germania e fa parte della di una nota crew milanese di breakdance.

Ma la sua carriera è già ampiamente sviluppata: infatti il professore de Il Collegio lavora sia come insegnante che nel ruolo quello di performer in eventi aziendali, pubblici, nonché televisivi, avendo fatto parte del cast di X Factor nel 2015.

Come se non bastasse, ha inoltre fatto parte del cast del telefilm Alex&Co in onda su Disney Channel.