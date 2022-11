64enne perde la vita: ecco dove e come

Un uomo di 64 anni, Rodolfo Infantino, ha perso la vita ieri a seguito di uno scontro tra la sua moto, Yamaha Mt-09, e un’automobile che procedeva in direzione opposta. L’incidente mortale è avvenuto pomeriggio lungo via dell’Aeroporto, a Fiumicino. La vittima, 64 anni, dopo lo scontro con l’automobile è caduto sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di salvarlo degli operatori dell’Ares 118 di Fiumicino, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo originario di Catania.

Ancora da verificare la dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia locale accordi sul posto hanno effettuato i rilievi del caso. Sotto choc il conducente dell’utilitaria Volkswagen.