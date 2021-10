68 anni di Aprilia, muore dopo venti giorni dopo l’incidente

È morto dopo venti giorni di agonia Angelo Ghelli, 68 anni di Aprilia, rimasto coinvolto in un incidente lo scorso 25 settembre tra strada del Bastione e strada Acquabianca, vicino alla Pontina a Latina.

Fatale lo scontro con un’altra auto all’incrocio: la Citroen di Ghelli, per cause ancora da accertare, ha impattato contro l’auto di un 52enne. Nonostante i soccorsi tempestivi, il 68enne di Aprilia ha lottato quasi tre settimane per restare in vita. Purtroppo nelle ultime ore c’è stato il decesso.

Seguono aggiornamenti