70 anni di Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne racconta la sua storia attraverso il teatro

Per capire quanto Gemma Galgani sia entrata nel cuore degli italiani basta dare una sbirciata al suo profilo Instagram: 456mila followers. Ossia mezzo milione di persone che seguono ogni giorno la sua vita. Un numero impressionante figlio dell’enorme successo che la dama ha acquisito nel corso della sua lunga permanenza nel salotto di Uomini e Donne.

Gemma ha compiuto da poche ore 70 anni e il suo profilo Instagram è stato invaso di auguri e messaggi affettuosi per la donna capace di rendere ancora più avvincente il trono over di Uomini e Donne. La sua popolarità è esplosa durante la conoscenza con Giorgio Manetti, bello della trasmissione che si era infatuato della dama torinese.

Gemma Galgani, la sua storia come un’opera teatrale

Dopo la rottura con Giorno, Gemma ha continuato il suo percorso a Uomini e Donne, dove è sempre rimasta una delle più acclamate del parterre femminile, anche sui social, dove Gemma è un autentico idolo tanto da mandare il suo nome spesso in tendenza. Anche i suoi siparietti con Tina sono diventati iconici e le due ormai sono grandi amiche nonostante qualche screzio sporadico.

Gemma Galgani è arrivata da poco al traguardo dei 70 anni che ha festeggiato con alcune foto sui social network. L’ultimo video postato, in particolare, è stato accolto in modo entusiastico dalla dama, che ha scritto: “Incredibile allo scoccare dei miei 70 anni esce la storia della mia vita su “U&D Magazine” proprio quando nel ’70 iniziò, la mia professione nel Teatro! Sono felice e grata per questa opportunità, per poterla condividere con voi e meglio farmi conoscere ” è stato un dono nel dono!”, ha scritto Gemma Galgani su Instagram vedendo la sua vita scorrere come un’opera teatrale.