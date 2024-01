70 anni di televisione, oggi in prima serata “Rischiatutto 70”

Fu Fulvia Colombo che la mattina del 3 gennaio 1954 diede l’avvio alle trasmissioni della Rai. ‘La Rai − Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. Quel volto annunciò l’inizio della programmazione Rai. Da lì cominciò la storia della televisione in Italia. Il mezzo, rapidamente, diventa sempre più popolare ed entra nel salotto di tantissimi italiani, diventando quindi uno dei punti di riferimento per chiunque. Alcuni personaggi iniziano a diventare familiari ed entrano nella storia di quello strumento dal tubo catodico: Raffaella Carrà, il maestro Alberto Manzi, Enzo Tortora, Nicoletta Orsomando, Piero Angela, Enzo Biagi, Tito Stagno, Pippo Baudo e tanti altri.

Rai Uno, con quella prima lettura del palinsesto alle 11 del 3 gennaio 1954, ma soprattutto con quel primo programma che in tanti aspettavano “Arrivi e partenze” condotto da Mike Bongiorno e Armando Pizzo, la televisione si preparava ad accogliere il più longevo dei programmi televisivi italiani: la Domenica sportiva.

Esattamente 70 anni dopo, il 3 gennaio 2024 arriva in prima serata su Rai1 “Rischiatutto 70” per un appuntamento che vuole essere una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità.

“Compie 70 anni questa meravigliosa signora che è la Rai – ha detto Carlo Conti – . Per me è un grande onore festeggiare insieme al pubblico un anniversario così importante: il compleanno della Rai e della televisione. Proprio il 3 gennaio 1954, infatti, iniziavano ufficialmente le trasmissioni sul piccolo schermo come, a esempio, ‘La Domenica sportiva’ o, ancora, ‘Arrivi e partenze’ che sanciva il debutto televisivo in Italia di Mike Bongiorno. Per rendere omaggio a questa ricorrenza prenderemo a prestito uno dei titoli storici di Mike, il quiz per eccellenza, il ‘Rischiatutto’. Faremo una puntata speciale per ripercorrere i tanti volti, tanti personaggi, tanti programmi, tante storie di questi 70 anni della Rai. I volti dei personaggi tv che giocheranno, insieme a me e al pubblico in studio e da casa saranno divisi in tre coppie fantastiche di concorrenti, Mara Venier e Albero Matano; Loretta Goggi e Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica. Avremo celebri ospiti musicali, Renato Zero e Massimo Ranieri e, in collegamento, un altro grande protagonista della storia della Tv, Pippo Baudo”.