Terremoto magnitudo 4 in Calabria ora: nessun danno a persone o cose

Si è avvertita nettamente In questi minuti una scossa di terremoto di magnitudo 4 in Calabria. Lo smottamento è stato registrato alle 00:37 in Calabria, per appunto, a nord della provincia di Catanzaro.

Al momento, stando ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), emerge questo dato: il sisma ha avuto l’ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da Albi e a 19 dal capoluogo.

La notizia positiva, allo stato attuale delle cose, è che non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.