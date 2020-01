Napoli, Gattuso: “Demme e Lobotka fanno per noi”

Tornare a volare dopo l’avvio zoppicante: è questo l’imperativo del Napoli, che da pretendente allo scudetto è passata a ricoprire il ruolo di grande decaduta, almeno per quanto riguarda questa stagione. Sì, perché il club azzurro è al momento addirittura lontano anche dalla zona europea, alimentando dubbi e polemiche intorno all’ambiente.

I dubbi riguardano soprattutto il mercato estivo, che non è riuscito a rinforzare una rosa che avrebbe dovuto fare un ulteriore passo in avanti per competere con la Juve al ruolo di regina d’Italia. E proprio per questo il Napoli è dovuto ricorrere ai ripari mettendo mano al portafogli chiudendo gli acquisti di Demme e Lobotka per il centrocampo.

Napoli, la conferenza stampa di Gattuso

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha presentato la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina: “Domani giochiamo contro una squadra che si posiziona molto bene in campo e che corre tanto”. Sui nuovi acquisti: “Demme e Lobotka hanno grandi qualità di palleggio. Entrambi possono darci una grande mano”.

Sui singoli: “Insigne sta giocando molto bene. Lui e tutti i suoi compagni stanno dando il massimo. Demme? Non è un caso che sia stato il capitano del Lipsia per diversi anni. È un giocatore di qualità che ha i tempi di gioco giusti”.

Su Hysaj: “Si è fatto trovare pronto e sta disputando delle buone partite. Lobotka può giocare sia in posizione di vertice basso che da mezzala. Non è vero che costruiamo poco e che abbiamo poche occasioni. Dobbiamo solo essere più bravi a sfruttare le occasioni che creiamo”, ha concluso Gattuso.