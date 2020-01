Spread oggi 20 gennaio 2020: analisi del differenziale Bund – Btp in...

Tra Libia, meeting internazionali, grandi manovre nel mercato economico internazionale e le posizioni del colossi finanziari in interconnessione con le iniziative politiche del leader europei e mondiali, le oscillazioni del cosiddetto differenziale tornano a fluttuare per un’altra settimana.

Stiamo parlando del differenziale tra Bund e BTP. Come ogni giorno si apre un’altra giornata sulle variazione dello spread. Anche oggi torna come sempre la domanda: come sta andando lo spread ad oggi?

Come va oggi 20 Gennaio 2020 il differenziale? Ecco il nostro appuntamento con l’analisi della situazione in tempo reale partendo dall’analisi dello spread negli ultimi giorni. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread oggi 20 gennaio 2020: analisi del differenziale Bund – Btp in tempo reale

Se lunedì 13 gennaio aveva chiuso a 154 punti base, martedì 14 gennaio, con 154,4 punti base aveva fatto da apripista alla giornata di mercoledì 15 Gennaio: Apertura in calo a 155 punti base, contro i 157 della chiusura.

Invece, giovedì 16 gennaio, spread a 159,7 punti base, contro i 160 della chiusura di mercoledì. Si finiva la settimana con venerdì 17 Gennaio stanziato sui 161 punti base, contro i 165 della chiusura precedente.

La nuova settimana non sembra scuotere lo spread con variazioni significative, stando ai primi riscontri: lunedì 20 gennaio, all’avvio lo spread è stato a 158,9 punti base, in situazione di stabilità rispetto ai 159 della chiusura della settimana scorsa, mentre il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,37%%