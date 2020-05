730 precompilato 2020 scadenza prorogata al 30 settembre, Coronavirus: come fare, chi, modulo, dichiarazione redditi 2020

La novità è ormai diventata nota ai più da diversi giorni: il 730 precompilato 2020 vede una proroga per la scadenza al 30 settembre prossimo per via del coronavirus e degli effetti che la pandemia ha avuto in tutta la nostra economica, nel tessuto sociale e, dunque, anche nelle scadenze ordinarie.

Dunque non vi è più dubbio circa la nuova data entro cui bisogna redigere e inviare il modello 730 precompilato ai fini della prossima dichiarazione dei redditi 2020: tutto va fatto entro il 30 settembre 2020.

730 precompilato 2020 scadenza prorogata al 30 settembre, come si fa

Con il decreto Coronavirus 2020 sono state come visto inserire delle correzioni al calendario fiscale 2020 per aiutare imprese e cittadini, dando una proroga per le dichiarazioni dei redditi.

Nel 2020, la scadenza modello 730 ordinario rimane al 7 luglio 2020 se il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta mentre viene spostata al 30 settembre 2020 la scadenza del 730 precompilato 2020, per tutti i contribuenti italiani.

Inoltre vi è stata la proroga scadenza Cu 2020 al 30 aprile.

730 precompilato 2020 scadenze 30 settembre: indicazioni

La nuova scadenza 730 precompilato 2020 entro cui dunque contribuenti devono inviare la dichiarazione dei redditi 2020 è stata modificata per tutti i contribuenti che usano la dichiarazione precompilata 730.

La nuova scadenza 730 precompilato nel 2020 è in sintesi indicata così:

Modello 730 ordinario: scadenza 7 luglio 2020 per i contribuenti che vogliono avvalersi ai fini della dichiarazione dei redditi del sostituto d’imposta. 730 precompilato 2020 scadenza 30 settembre: è per tutti i contribuenti che scelgono il modello 730 precompilato.

La scadenza 730 precompilato è per tutti i contribuenti che sono in possesso del PIN 730 precompilato e che accettano il modello dell’Agenzia delle Entrate da compilare da soli o tramite intermediari.