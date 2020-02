Puff e Bagaglino: un gemellaggio all’insegna del cabaret

Lunedì, 17 febbraio, il Salone Margherita ospiterà il Puff (storico locale trasteverino di cabaret fondato e diretto per oltre 40 anni dal grande ‘cantattore’ Lando Fiorini), che celebra il suo 52imo compleanno.

Il noto cabaret romano oggi non ha più la sua sede storica di via Giggi Zanazzo, mentre continua ed è ben viva la sua attività di compagnia itinerante.

Ed ora il Puff ha trovato ospitalità presso il Bagaglino, suo fratello di qualche anno maggiore, nella sua sede storica del Salone Magherita, nel cuore di Roma dove, tanto per dare idea del prestigio dell’ambiente, si esibì lungamente il grande Ettore Petrolini.

Dunque qui, il manager ed attuale gestore, Nevio Schiavone, d’intesa con Pierfrancesco Pingitore, si è mostrato ben lieto di offrire accoglienza all’attuale titolare del Puff, Francesco Fiorini (nella foto con Pingitore) il quale, già dall’attuale stagione potrà contare sulla disponibilità del Bagaglino per proporre qualche spettacolo.

L’assaggio però, come dicevamo, è caratterizzato dal prestigioso compleanno del Puff che, per l’appunto, sarà festeggiato al Salone Margherita proprio questo lunedì.

L’evento promette una serata-spettacolo nel corso della quale si esibiranno molti artisti legati al Puff, ed altri faceni parte della ‘scuderia di casa’.

La serata sarà infatti presentata dallo stesso Francesco Fiorini, in coppia con Martufello, accompagnati dall’orchestra del M° Alberto Laurenti. Una serata che promette grandi emozioni, perché concorre soprattutto a rinverdire l’opera e la figura del nostro amato ed indimenticato Lando…

Max